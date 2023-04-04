استمرار ارتفاع اسعار النفط العالمية بعد القرار المفاجئ لأوبك خفض الانتاج النفطي

2023/04/04 | 12:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد أن هز قرار أوبك +، خفض المزيد من الإنتاج الأسواق أمس، فيما تحول اهتمام المستثمرين إلى آفاق الطلب وتأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي.وزادت العقود الآجلة لخام برنت … Readmore

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