دنيا بطمة تثير الجدل بعد ظهورها بملامح جديدة كليا في أحدث مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها

2023/04/04 | 12:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت المطربة المغربية دنيا بطمة حالة من الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بملامح جديدة كليا في أحدث مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها في “إنستغرام”، الذي يتابعها فيه نحو 10 ملايين شخص.وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور … Readmore

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