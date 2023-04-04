احداث نيسان.. السوداني يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له

2023/04/04 | 12:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: الاربعاء 4 نيسان 2023 رئيس الوزراء يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان...

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السوداني يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له أولاً على المسلة.

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