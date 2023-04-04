مجدداً .. الدولار يتجاوز حاجز الـ(150) في العراق

2023/04/04 | 13:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاودت أسعار صرف الدولار الأمريكي

مقابل الدينار العراقي للارتفاع مرة

اخرى فوق 150 الف دينار، اليوم الثلاثاء،

في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

بورصة الكفاح والحارثي

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