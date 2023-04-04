بغداد وأربيل توقعان

2023/04/04 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أفادت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، بأن بغداد وأربيل وقعتا "اتفاقاً نهائياً" لاستئناف تصدير النفط من شمال العراق.

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