2023/04/04 | 13:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قاسم الغراوي على واجهة البرلمان الفرنسي في باريس مكتوبة كلمات...

ظهرت المقالة من هم العظماء؟ أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هم العظماء؟) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هم العظماء؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).