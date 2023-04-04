كيهان: المصالحة السورية ـ التركية .. صفعة ثانية لاميركا بعد الاتفاق الايراني السعودي

2023/04/04 | 13:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اعتبرت صحيفة كيهان الايرانية ان المصالحة السورية ـ التركية هي الصفعة...

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صفعة ثانية لاميركا بعد الاتفاق الايراني السعودي أولاً على المسلة.

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