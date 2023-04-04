2023/04/04 | 13:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الوثيقة بينت الحكومة التزامها الأخلاقي في خفض الانبعاثات بنسبة 1 – 2 بالمئة في الجهد الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيئة تكشف عن مشروع لتغليف الأبنية بألواح الطاقة الشمسية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيئة تكشف عن مشروع لتغليف الأبنية بألواح الطاقة الشمسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).