المالية تعلن استحداث أكثر من 11 ألف درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود

2023/04/04 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، استحداث 11118 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة الموازنة في وزارة المالية استكملت اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، بعدد إجمالي بلغ 11118 درجة وتوزعت كالاتي:

الشركة العامة لسكك حديد العراق/ الصحوات (227)

• المؤسسات البلدية لمحافظة الأنبار (9650)

• ديوان الوقف الشيعي/ أمانة مسجد الكوفة (745)

• دائرة صحة الأنبار (7)

• الجامعة التقنية الجنوبية (14)

• جامعة النهرين (84)

• مجلس محافظة النجف الأشرف (2)

• مديرية مجاري محافظة الأنبار (234)

• مديرية مجاري محافظة صلاح الدين (155)

وأضافت أنه "تأتي اجراءات الإستحداث إستناداً الى قرار مجلس الوزراء 23167 لسنة 2023 ، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم 75555 في 27 كانون الأول 2022".

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