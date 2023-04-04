حراك ديالى يكشف عن تقديم 225 شكوى حول ملفات فساد ضخمة

2023/04/04 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف رئيس الحراك الشعبي في ديالى عمار شنبه التميمي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم 225 شكوى حول ملفات فساد ضخمة في المحافظة.

وقال التميمي لـ( بغداد اليوم)، إن "الفساد آفة توازي خطر الارهاب في ديالى وما نرصده يوميا مرعب بسبب حجم الهدر الكبير في المال العام باشكال متعددة".

واضاف، أنه "تم رفع 225 شكوى حول ملف الفساد في ديالى عن طريق النائب صلاح زيني الى الجهات القضائية المختصة وفق وجبات متعاقبة من اجل اجراء تحقيق شفاف بكل مضامينها"، مؤكداً أن "الشكاوي تتضمن اطنان من الاموال المهدورة على مشاريع لم تحقق الفائدة المطلوبة".

واشار التميمي الى ان" جزء من استقرار ديالى هو مكافحة الفساد الذي بدأ يتغلغل بشكل كبير في مؤسسات الدولة وحذرنا من خطورته مرارا وتكرارا"، مشدداً ان "الحراك مؤمن بعدالة القضاء العراقي واجهزته في كشف الفاسدين واصدار القرارات المنصفة بحق كل من نهب الاموال".

وفي وقت سابق، كشف النائب صلاح زيني التميمي، عن وجود 200 قضية فساد وهدر للمال العام في محافظة ديالى لم تفعل حتى الان.

وقال التميمي في بيان مخاطباً فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، "هل تعلم ان زيارتك اليوم لا فائدة منها ولاسباب، وهي من التقيت بهم من الشيوخ كانوا مداحين ولم يخبروك حقيقة ما يجري، ومن حدثوك اتباع وتم تجنيدهم مسبقا للحديث معك".

وأضاف "تم تضليلك من قبل القيادات الامنية في ديالى ولم ينقلوا لك شيء من الحقيقة وتم اخفاء ادلة بالحادث الاخير ومنها (مسطرة تفجير العبوة الناسفة) التي تم ضبطها من قبل قسم المتفجرات ولم يتم ذكرها بالتقرير فكيف لنا ان نؤمن بهكذا قيادات".

ولفت التميمي الى أنه "كان الاجدر ان تزور ذلك الشيخ الذي لديه 60 شهيدا ولم يقبل بحدوث فتنة بعد الحادث الاخير وعمل على ضبط النفس وهم كانوا بانتظارك"، متسائلاً "لماذا لم تلتق بنواب ديالى وهم من طلبوا منك المجيء إلى ديالى للوقوف على الحقائق".

واردف بالقول "هل تعلم ان محافظ ديالى مسؤول عن التهريب حسب تقرير الاستخبارات معنون الى وكالة استخبارات ولدية معبر غير اصولي في ناحية قزانية يعمل على ادخال اكثر من 20 شاحنة غير رسمية يوميا وتم مقتل 3 اشخاص بسبب هذا المعبر"، مضيفاً "هل تعلم ان هناك اكثر من 200 قضية فساد وهدر مال عام على محافظة ديالى لم تفعل الى الان".

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