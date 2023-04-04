الأول من نوعه.. لقاء رباعي في مسقط يجمع سفراء السعودية وإيران وسوريا والعراق

2023/04/04 | 13:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضاف السفير العراقي في العاصمة العُمانية مسقط قيس العامري، اجتماعا حضره سفراء السعودية وإيران وسوريا لدى سلطنة عُمان، وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول التطورات في المنطقة.

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