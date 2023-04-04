بوريل: خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس تهدد الأمن الأوروبي

2023/04/04 | 13:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس تهدد الأمن الأوروبي.جاء ذلك في تصريحات لبوريل عقب محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث أكد بوريل … Readmore

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