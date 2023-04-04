وزارة الموارد المائيَّة: تركيا تزيد التدفقات المائيَّة إلى نهر دجلة بضعفين تنفيذاً للاتفاق بين البلدين

2023/04/04 | 13:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الموارد المائيَّة، ببدء تركيا زيادة التدفقات المائيَّة إلى نهر دجلة، تنفيذاً للاتفاق الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا، مبينة أنَّ زيادة التدفقات التركية تصل إلى ضعفي الكمية التي كانت تُرسل سابقاً … Readmore

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