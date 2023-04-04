2023/04/04 | 13:54 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "بحوزة أحدهم 400 ألف دولار".. الأمن العراقي يقبض على متهمين بتهريب العملة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/04 | 13:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بحوزة أحدهم 400 ألف دولار".. الأمن العراقي يقبض على متهمين بتهريب العملة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بحوزة أحدهم 400 ألف دولار".. الأمن العراقي يقبض على متهمين بتهريب العملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).