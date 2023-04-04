خفايا اتفاق النفط بين المركز والاقليم.. عائدات تودع في بغداد والأخيرة تراقب (تفاصيل) - عاجل

2023/04/04 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كشفت شبكة دايفدسكورس الدولية المعنية بالشؤون الاقتصادية اليوم الثلاثاء عن تفاصيل الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل حول إعادة صادرات نفط كردستان الى السوق الدولية عبر ميناء جيهان التركي.وقالت الشبكة نقلا عن مسؤولين رفضوا الكشف عن أسمائهم بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان الاتفاق بين الجانبين تضمن منح شركة سومو الحكومية مسؤولية تصدير نفط الإقليم بالتوافق مع الجانب التركي، الامر الذي سيمنع حكومة الإقليم من تصدير النفط دون العودة الى بغداد.عائدات النفط المصدر من إقليم كردستان بحسب تصريحات المسؤولين للشبكة، سيتم وضعها بحساب داخل البنك المركزي العراقي باسم حكومة إقليم كردستان العراق، مؤكدين ان بغداد ستملك "صلاحية الدخول الى الحساب ومراجعته بالإضافة الى تمرير عمليات الانفاق المطلوبة من حكومة الإقليم".يشار الى ان حكومة الإقليم توصلت الى اتفاق مع بغداد من خلال زيارة قام بها رئيس وزراء الإقليم مسرور برزاني اليوم الثلاثاء تتضمن إعادة صادرات النفط من كردستان الى السوق الدولي بعد قرار بغداد ايقافها الأسبوع الماضي.

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