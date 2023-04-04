غولدمان ساكس: النفط سيصل إلى 100 دولار للبرميل في نيسان 2024

2023/04/04 | 14:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

عدّل بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط التي صدرت بالأمس وقال فيها إن الأسعار ستصل إلى 100 دولار للبرميل اعتباراً من كانون الأول من العام المقبل، ليقول اليوم إن النفط سيصل لهذا السعر في نيسان 2024.

وتوقع البنك "ارتفاع قوة تسعير أوبك، وهي القدرة على رفع الأسعار دون الإضرار كثيراً بالطلب، كمحرك اقتصادي رئيسي"، ويقدر أن خفض الإنتاج سيرفع عوائد أوبك+ لأن زيادة الأسعار تعوض الانخفاض في حجم الإمدادات.

وأعلنت 9 دول من تحالف أوبك+ الأحد خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بواقع 1.16 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الحالي لتصبح إجمالي التخفيضات المعلنة من التحالف 3.66 مليون برميل يومياً مما ساعد على رفع الأسعار لتتحرك حول 86 دولاراً للبرميل.

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