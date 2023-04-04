الغزي يعلن عن مشاريع

2023/04/04 | 14:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الثلاثاء، عن مشاريع تأهيل وصيانة عدد من الجسور في عموم أقضية ونواحي المحافظة والتي تمت إحالتها للتنفيذ ضمن "أكبر" خطة للمحافظة لتنفيذ المشاريع الخدمية.

وقال الغزي في بيان، إن "مشاريع تأهيل وصيانة عدد من الجسور تهدف بالدرجة الأساس إلى تحقيق متطلبات الأقضية والنواحي من الأمور الخدمية التي يطمح لها سكان المدن كافة".

وأوضح، أن "مشاريع تأهيل وصيانة الجسور تضمنت إنشاء جسور مشاة حديدية بعدد 5 جسور وبطول كُلّي 348 متراً مع إنشاء قناطر صندوقية عدد 2 في ناحية الطار، بالإضافة إلى تعريض وتأهيل جسر الغراف والذي يعد من أهم المشاريع التي عملت الحكومة المحلية على إنجاز وتوقيع الإحالة لغرض مباشرة الشركة".

وتابع الغزي، أن "المشاريع تضمنت أيضاً تأهيل جسر (سيارات حديدي) داخل قضاء النصر بطول 85م"، مبيناً أن "من بين المشاريع هو تأهيل جسر الفجر الرئيسي على نهر الغراف في قضاء الفجر واستبدال جسر الجعفري العائم بجسر مركّب في قضاء الاصلاح".

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