2023/04/04 | 14:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FerQdEcE0nM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر.. المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).