نجيرفان بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية الى تعويض ضحايا الابادة الجماعية من الكرد الفيليين

2023/04/04 | 14:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الحكومة الاتحادية العراقية إلى أداء واجبها في تعويض الضحايا وإعادة جميع الحقوق المدنية والمادية للكورد الفيليين.وقال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء (4 نيسان 2023) في بيان له، انه “في الذكرى … Readmore

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