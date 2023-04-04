جلسوا فوقه وثبتوه بأوزانهم.. شاب أسود يفارق الحياة خنقًا بعد تصرف وحشي من 10 ضباط وموظفي مستشفى معه

2023/04/04 | 14:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول مكتب كبير الأطباء الشرعيين إن الاختناق بسبب فقدان الأكسجين والتقييد هو ما قتل إيرفو أوتيينو في السادس من مارس الماضي.وكان الشاب البالغ من العمر 28 عامًا يعاني أزمة صحية نفسية عندما تم تثبيته من قبل 7 ضباط من شرطة هينرايكو و3 من موظفي مستشفى سنترال ستيت أثناء إدخاله إلى المستشفى.

وصنف رئيس الأطباء الشرعيين طريقة وفاة أوتيينو على أنها جريمة قتل.

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