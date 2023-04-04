بارزاني: رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل لجميع العراقيين

2023/04/04 | 15:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل فعلاً لجميع العراقيين.

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