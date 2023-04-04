مسرور بارزاني عن الاتفاق النفطي: سيكون أساسا للموازنة وتشريع قانون النفط والغاز

2023/04/04 | 15:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور

بارزاني، اليوم الثلاثاء، الاتفاق الذي

توصلت إليه أربيل وبغداد لاستئناف

صادرات نفط كردستان سيكون أساسا للمضي

في تشريع قانون النفط والغاز، وإقرار

الموازنة المالية في

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