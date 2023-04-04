العراق وكردستان يوقعان اتفاقاً مؤقتاً لاستئناف تصدير النفط من الإقليم

2023/04/04 | 15:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان

العراق، الثلاثاء، اتفاقاً مؤقتاً

لاستئناف تصدير النفط من الإقليم.

وقالت الحكومة العراقية في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، انه "برعاي

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