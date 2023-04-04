الحكيم: على الحكومة تسخير جهودها لإنهاء ملف المخلفات الحربية من الألغام وغيرها

2023/04/04 | 15:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء ، الحكومة لإزالة عوائق إنهاء ملف المخلفات الحربية.وقال الحكيم: “في اليوم الدولي لمكافحة الألغام نحث الحكومة وتشكيلاتها المعنية على تسخير جميع الجهود وحلحلة مشاكل التمويل والدعم البشري وإزالة عوائق إنهاء ملف … Readmore

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