2023/04/04 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت قوة أمنية مشتركة، اليوم الثلاثاء، من الاطاحة بعنصرين من داعش في نينوى.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قوة مشتركة من استخبارات اللواء 59 بالحشد الشعبي والأمن الوطني، تمكنت من القاء القبض على عنصرين في فلول “داعش” الإرهابي في محافظة نينوى".

وأضاف ان "العملية جاءت خلال مداهمة مشتركة للقوة داخل مركز محافظة نينوى، حيث تمكنت من القاء القبض على عنصرين في فلول “داعش” الإرهابي وفق المادة 4 إرهاب"، موضحا انه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المعتقلين".

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