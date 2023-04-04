بينهم إرهابيون.. الاطاحة بـ27 متهماً بقضايا متنوعة في 7 محافظات

2023/04/04 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على 27 متهماً بينهم "إرهابيين" بقضايا متنوعة في عدة محافظات.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ووفقاً لمعلومات استخبارية لقسمي وشعب قيادة عمليات ديالى وميسان وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات بغداد والانبار وميسان ونينوى وديالى وكركوك وصلاح الدين".

وأضافت أن العملية "أسفرت عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الرطبة وناحيتي الكحلاء وأشوان".

وأوضحت أن القوات الأمنية "ألقت القبض أيضا على 24 متهماً بقضايا قانونية متنوعة في المحمودية والكحلاء والكرمة وحمام العليل والقائم ومخمور والشرقاط وسيطرة الصقور"، مؤكدة "تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً".

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