صعود في اسعار النفط اليوم

2023/04/04 | 16:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبلغت العقود الآجلة من الخام الأميركي 81.72 دولاراً لبرميل.

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