رسميا.. فنلندا تصبح عضوا بحلف الناتو.. والرئاسة الفنلندية تصدر بيانا

2023/04/04 | 16:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت فنلندا، الثلاثاء، بشكل رسمي على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتصبح العضو الـ31 بالحلف.

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