بوتين: الوضع الاقتصادي الروسي مستقر وآمن رغم العقوبات الغربية الحادة

2023/04/04 | 16:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا تمكنت من ضمان استقرار الوضع الاقتصادي على الرغم من أن المبادرين الغربيين للعقوبات قطعوا العلاقات بشكل حاد.وجاء تصريح الرئيس الروسي في اجتماع لمجلس الدولة لتطوير الصناعة الخاضعة للعقوبات عقد اليوم الثلاثاء في مدينة تولا، التي تبعد نحو 185 كيلومترا … Readmore

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