2023/04/04 | 16:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، حقيقة تعرض تعرض أحد أبنائها للضرب في السعودية، مؤكدة أن أبناءها عُوملوا بطريقة ممتازة في كل البلدان التي عاشوا فيها، وأشارت إلى أنهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جورجينا رودريغيز تكشف حقيقة تعرض أطفال رونالدو للضرب في السعودية المركز الخبري الوطني.

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