2023/04/04 | 16:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت حكومة كردستان، اليوم الثلاثاء، اتفاقا بشأن اتفاق استئناف تصدير نفط الإقليم. وذكر بيان لرئاسة كردستان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن ” رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في بغداد، اليوم الثلاثاء، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة كردستان تصدر بيانا بشأن اتفاق استئناف تصدير نفط الإقليم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كردستان تصدر بيانا بشأن اتفاق استئناف تصدير نفط الإقليم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كردستان تصدر بيانا بشأن اتفاق استئناف تصدير نفط الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).