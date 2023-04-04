محاكمة ترامب.. ماذا سيحدث في الجلسة الأولى؟

2023/04/04 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في مانهاتن بنيويورك، الثلاثاء، حيث ستنطلق أول جلسة والتي تعرف باسم جلسة الاستدعاء

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