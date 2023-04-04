2023/04/04 | 16:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي أربيل الرياضي، اعتماد نشيد خاص به سيسمع في مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وذكر النادي في بيان مقتضب أن ” نادي أربيل الرياضي اعتمد نشيداً خاصاً به سيسمع لأول مرة في مباراة فريقه مساء اليوم أمام نفط ميسان في دوري الكرة الممتاز”.ومن المقرر أن يُسمع هذا النشيد في جميع […]

ظهرت المقالة سابقة تأريخية..



نادٍ عراقي يعتمد نشيداً خاصاً به أولاً على ايرث نيوز.

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