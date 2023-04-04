أسعار النفط تواصل الارتفاع وتتجاوز 86 دولاراً للبرميل

2023/04/04 | 16:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: واصلت أسعار النفط، ارتفاعها متجاوزةً 86 دولاراً للبرميل بعد ارتفاع...

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