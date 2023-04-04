هيئة الاستثمار تبحث انشاء 6 مستشفيات جديدة في المحافظات

2023/04/04 | 17:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الاستثمار مثنى الغانمي، الثلاثاء، اجراء مباحات لبناء 6 مستشفيات في المحافظات.

وقال الغانمي في بيان إن "الهيئة تواصل جهودها الرامية إلى تطوير التعاملات الاستثمارية بين الجهات القطاعية المختلفة والشركات الاستثمارية الرصينة".

وأضاف، أن "القطاع الصحي لديه العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تشتغل عليها الشركات خصوصا ما تعلق منها بمشاريع الصناعات الدوائية وإنشاء المستشفيات الإستثمارية والعيادات الصحية والشعبية في مختلف المحافظات".

وأشار الى اجراء "مباحثات مع وزارة الصحة لانشاء 6 مستشفيات استثمارية في المحافظات بسعة (200) سرير".

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