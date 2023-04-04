إجراء أوبك المفاجئ ما زال يحرك النفط صعودًا.. مكاسب إضافية تقترب من 2%

2023/04/04 | 17:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

واصلت أسعار النفط ارتفاعاها، اليوم الثلاثاء، بعد مكاسب قياسية شهدتها الأسعار أمس، وذلك على وقع قرار منظمة أوبك بشأن الخفض الطوعي للإنتاج الفترة المقبلة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي ارتفاعًا بنحو 1.25%، لتسجل 86 دولار للبرميل، كما صعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1.65% عند 81.7 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار النفط 6%، أمس الاثنين، بعد يوم من قرار مجموعة أوبك+ المفاجئ الذي هز الأسواق مثيرا مخاوف من تقلص الإمدادات، بينما حذر البعض من انخفاض الطلب إذا أحجمت مصافي النفط عن دفع أسعار أعلى للخام.

وأفادت وكالة رويترز منذ قليل، من المحتمل أن ترفع المملكة العربية السعودية، أسعار الخام في آسيا بشهر مايو بعد قرار أوبك يوم الأحد.

وقال فؤاد رزاق زادة محلل السوق في سيتي إندكس إن الهزة التضخمية التي ستصيب الاقتصاد العالمي من جراء ارتفاع أسعار النفط ستؤدي إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وأضاف "الناس لن يتوقفوا عن القيادة أو السفر بالطائرات بسبب ارتفاع أسعار النفط.



لذلك من المرجح أن يتضرر الطلب بشكل متوسط بسبب ارتفاع الأسعار".

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