2023/04/04 | 17:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني دخلت فنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وظلت جارتها السويد تنتظر “الموافقة”، فما سبب دخول فنلندا وإبقاء السويد خارج قلعة الناتو.في العام الماضي، أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى قلب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لهذه الأسباب..



فنلندا في الناتو والسويد “منبوذة” المركز الخبري الوطني.

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