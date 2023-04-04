2023/04/04 | 17:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يتجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى المثول على أمام المحكمة في نيويورك، بعد ظهر الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، في سابقة تاريخية بالولايات المتحدة.وتثار الأسئلة بشأن تبعات هذه الخطوة، وما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مثول ترامب..



مؤشرات إيجابية تصب في صالحه المركز الخبري الوطني.

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