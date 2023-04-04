اصابة ومصرع 16 طفلا جراء ذخائر غير منفلقة في العراق خلال 2023

2023/04/04 | 18:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا الاتجاه يدل على استمرارية مأساوية لما كان عليه الأمر عام 2022.

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