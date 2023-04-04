2023/04/04 | 18:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مسؤول حكومي، الثلاثاء، امتلاء ثالث اهم سدود ديالى للمرة الثانية.

وقال قائممقام قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) دلير حسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” سد الوند شرق خانقين امتلاء للمرة الثانية على التوالي خلال 2023″ لافتا الى ان “سعته الخزينة القصوى تصل الى 38 مليون م3”.

واضاف،ان” الوند بمثابة شريان الحياة في خانقين كونه يغذي محطات الاسالة ويوفر حصص مائية لألاف الدونمات من الاراضي الزراعية والبساتين مؤكدا بان وصول بحيرة السد الى مرحلة الامتلاء مؤشر ايجابي سيقلل من مخاوفنا من حصول جفاف كبير”.

واشار الى ” ضرورة توسيع السدود من اجل زيادة قدرتها الخزنية خاصة وانها تقع على مسارات تدفق السيول الموسمية بشكل مباشر ما يسهم في زيادة كمية المياه المخزنة لاوقات الحاجة”.

ويعد الوند ثالث اهم سدود ديالى ويقع شرق خانقين وانشى قبل اكثر من 10 سنوات”.

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