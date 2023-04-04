الديمقراطي يحدد أبرز نقاط الخلاف في مشروع قانون الموازنة

2023/04/04 | 18:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حدد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي ، الثلاثاء ، ابرز المواد الخلافية داخل مشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان والتي أخرت تمريرها .

وقال شنكالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، انه ” لا وجود لموعد محدد لاقرار الموازنة داخل البرلمان” ، مبينا أن “هناك اتفاق سياسي على تمرير الموازنة وفي نفس الوقت هناك اختلاف على تمرير موازنة لثلاث سنوات “.

وأضاف أن “هناك اختلاف على بعض مواد الموازنة منها العجز الكبير والذي يصل إلى 64 ترليون دينار فضلا عن تذبذب أسعار النفط “.

وأشار إلى أن ” تمرير الموازنة يتعمد على التوافقات السياسية داخل ائتلاف إدارة الدولة ، مؤكدا وجود مطالبات نيابية بتشريع موازنة لسنة واحدة فقط “.

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