2023/04/04 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق تحالف الأنبار الموحد، اليوم الثلاثاء، حول "العملية الكبرى" التي اكتشفت هيئة النزاهة من خلالها سبعين ألف إضبارة عقارٍ تمَّ تمليكها بصورةٍ مخالفةٍ للقانون في محافظة الانبار.

وقال القيادي في التحالف عبد الله الجغيفي، لـ"بغداد اليوم"، ان "عمليات الفساد الكبرى التي تم الكشف عنها من قبل هيئة النزاهة، كان يفترض ان يتم كشفها من قبل الحزب الحاكم في الأنبار (تقدم)، خصوصاً وهو يمتلك 15 مقعدا برلمانيا ومنصب رئيس البرلمان، لكن لم نرى أي تحرك منهم، وهذا ما يدل على تورط هذا الحزب بهذه الملفات".

وبين الجغيفي ان "استمرار كشف ملفات الفساد من قبل هيئة النزاهة، سوف يكشف امام أهالي الانبار والرأي العام من هو الحزب، الذي يوفر الحماية للفاسدين، فهؤلاء المدراء الفاسدين، لا يمكن لهم القيام بهكذا عمليات فساد كبرى دون وجود لهم غطاء سياسي وحزبي، ونعتقد ان الحزب الحاكم هو من يوفر لهم هذا الغطاء، وتحقيقات هيئة النزاهة ممكن ان تكشف ذلك".

وكان النائب السابق والسياسي حيدر الملا، قد ألمح إلى تورط رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بقضية تزوير وتمليك عقارات وسرقتها في الانبار، مشيرًا الى ان الفضائح مستمرة.

وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت عن تنفيذ "عملية كبرى" في الانبار، ادت لاعتقال مدير دائرة عقارات المحافظة والتحرز على 70 الف معاملة تمليك اراضي في ناحية الوفاء منحت لفئات محددة، مشيرة الى ان التحقيقات الاولية تشير الى تورط مسؤولين مهمين في القضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العملية "الكبرى" للنزاهة تفتح باب "الفضائح" على الحزب الحاكم في الأنبار - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العملية "الكبرى" للنزاهة تفتح باب "الفضائح" على الحزب الحاكم في الأنبار - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).