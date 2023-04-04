بعد فنلندا.. تحرك لدفع السويد للانضمام لحلف الناتو والروس يعلقون

2023/04/04 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف وزير الدفاع الفنلندي انتي كايكونين اليوم الثلاثاء، عن تحرك من السلطات الفلندنية نحو اقناع السويد بالانضمام الى حلف الناتو واصفا قرار دخول بلاده الى الحلف الذي صدر اليوم بانه "تاريخي ويوم عظيم للبلاد"، بحسب وصفه.

وقالت وكالة رويترز الدولية للانباء بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان دخول فنلندا الى الحلف الغربي على الرغم من المعارضة التركية والذي أصبحت بموجبه العضو الحادي والثلاثين في الحلف، ترتب عليه رد فعل "غاضب" من موسكو التي وضعت سابقا محاذير امام توسعة حلف الناتو وخصوصا للدول التي تشترك معها بحدود مباشرة.

موسكو وبعد كشف وزير الدفاع الفنلندي عن وجود مساعي تقوم بها حكومته لاقناع السويد بالانضمام الى الحلف، أصدرت تصريحات رسمية عن عدة مسؤولين عبرت خلالها عن رفضها لقرار هيلنسكي الانضمام الى الحلف معلنة "لا يوجد هنالك شك بان فنلندا تسبب لنفسها بالمشاكل الان بانضمامها الى حلف الناتو".

وأضافت "حتى فترة قريبة كنا نراها بانها دولة شقيقة من العالم الراسمالي والاقرب لنا روحيا وبالعلاقات والتبادل التجاري والمنفعة الاقتصادية"، مشددة "الان، هذا الامر انتهى ولم تعد فنلندا دولة صديقة لروسيا"، بحسب رويترز.

الخارجية الروسية علقت من جانبها على قرار هيلنسكي بانه "سيقود الى توريط نفسها بالمشاكل"، مشيرة بحسب رويترز الى توقعات بإصدار موسكو لمجموعة من القرارات حول تحركات الناتو لضم المزيد من الأعضاء بمخالفة مباشرة لتحذيراتها السابقة.

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