2023/04/04 | 18:15 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: K1C1g2_rhis
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قارئ الرافدين | الحلقة 13) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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