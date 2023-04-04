إیران: سنتخذ إجراءات حاسمة لحمایة مصالحنا في سوریا

2023/04/04 | 18:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى منظمة الأمم...

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