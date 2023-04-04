بريطانيا.. تغريم تيك توك 15 مليون دولار لـ

2023/04/04 | 18:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت هيئة تنظيم البيانات في المملكة المتحدة غرامة قدرها 15 مليون دولار على تطبيق تيك توك جراء ارتكاب العديد من الانتهاكات لقانون حماية البيانات، بما في ذلك إساءة استخدام البيانات الشخصية للأطفال.

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