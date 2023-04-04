2023/04/04 | 19:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ارتدى البابا هذا المعطف؟ وهل ظهر عبد الحق نوري بعد الاستفاقة من الغيبوبة؟ وهل اعتقلت السلطات المغربية مفطرين في نهار رمضان؟

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