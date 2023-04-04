نائب عن الفتح: اعتراضات الموازنة ترتبط بفرض الارادات

2023/04/04 | 19:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي ، طبيعة الاعتراضات السياسية على قانون الموازنة الاتحادية.

وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الموازنة سيتم مناقشتها داخل مجلس النواب في جلسته القادمة وسيتم اجراء بعض التعديلات الفنية عليها”، لافتا الى أننا “لمسنا اعتراضات على بعض القضايا في الموازنة لكننا متجهون صوب قرائتها قراءة أولى”.

واضاف أن “الاعتراضات على نسبة الموازنة والتضخم وسعر البرميل فضلا عن تخصيصات بعض المحافظات بالاضافة الى خلوها من الدرجات الوظيفية”، مؤكدا أن “الموازنة ستخضع للتقييم والنقاش وقد تخضع بعض الفقرات للتعديل”.

واشار الى أن “بعض أطراف المشهد السياسي تحاول فرض أجندات خاصة ومن الممكن أن تكون حاضرة”.

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