2023/04/04 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات ويحدد يومي عطلة في الشهر الجاري المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات ويحدد يومي عطلة في الشهر الجاري) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات ويحدد يومي عطلة في الشهر الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).