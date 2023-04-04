2023/04/04 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، انتهاءها من تنصيب أكثر من 41 ألف عداد إلكتروني لجباية الماء في محافظة النجف الأشرف.وذكر بيان للمركز الإعلامي للوزارة في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصب أكثر من 41 ألف عداد إلكتروني لجباية الماء في النجف المركز الخبري الوطني.

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